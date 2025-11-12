Wiederholung: Großer Ansturm auf Monika Gruber in Kitzbühel, nun gibt es zweiten Termin

Karten für das einzige Open Air der bayerischen Kabarettistin im kommenden Jahr sind heiß begehrt. Weil das Tennisstadion am 15. August 2026 schon jetzt ausverkauft ist, gibt es einen weiteren Termin in Kitzbühel.

Kitzbühel – Es ist wohl das Kabarett-Comeback des Jahres. Monika Gruber kehrt nach einer schöpferischen Pause mit ihrem neuen Solo-Programm „Es huift ja nix“ auf die Bühne zurück und kommt damit auch nach Kitzbühel. Möglich gemacht hat das der Veranstalter Thomas Rass. Es war einer seiner größten Wünsche, Gruber zurück auf die Bühne zu holen. Das schafft er nun gleich zweimal.

Vor Kurzem wurde erst der Termin für ihren Auftritt im Kitzbüheler Tennisstadion bekannt gegeben, und die Karten waren in Windeseile weg. „Wir sind schon jetzt für den Termin ausverkauft“, sagt Rass. Doch für die Fans der „Gruaberin“, wie sie von ihnen genannt wird, gibt es nun wieder Hoffnung. Monika Gruber wird aufgrund der großen Nachfrage ein weiteres Mal im Tennisstadion auftreten, wie sie jetzt bekannt gegeben hat. Termin ist der 14. August, also einen Tag vor dem ersten Termin am 15. August.

Volles Programm im Sommer 2026

Sie bildet damit den Auftakt einer Veranstaltungsreihe im Kitzbüheler Tennisstadion und am Schloss Kaps von Thomas Rass. Denn am 21. und 22. August geht es wie schon gewohnt mit Andreas Gabalier weiter. Er sorgt seit vielen Jahren für ein volles Haus in Kitzbühel. Auch hier gibt es nur mehr wenige Restkarten. „Andreas Gabalier in Kitzbühel ist ein Selbstläufer, die Fans kommen gerne hier her und auch er selbst ist begeistert von Kitzbühel“, erklärt Rass.