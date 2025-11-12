Schwazer Gymnasiasten gewinnen Citizen Science Award mit Mückenforschung

Die 7r-Klasse des Realgymnasiums Schwaz hat beim diesjährigen Citizen Science Award 2025 den ersten Platz erreicht. Für ihre herausragende Leistung erhielten die Schülerinnen und Schüler ein Preisgeld von 1000 Euro.

Im Rahmen des Forschungsprojekts "BuzzOff" der Universität Innsbruck beschäftigten sich die damaligen Sechstklässler mit der Verbreitung eingewanderter Mückenarten in Österreich. Unter der Leitung ihrer Biologieprofessorin Manuela Seidner und der wissenschaftlichen Betreuung von Univ.-Professor Thorsten Schwerte entwickelten die Jugendlichen eigene umweltfreundliche Moskitofallen aus nachhaltigen Materialien.

Die selbstgebauten Fallen wurden an strategischen Standorten platziert und regelmäßig kontrolliert. Die dokumentierten Ergebnisse, darunter Eiablagen und Beobachtungen, fließen nun direkt in die wissenschaftliche Forschung der Universität Innsbruck ein und liefern wertvolle Erkenntnisse über die Ausbreitung invasiver Mückenarten.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollierten mit ihrer Lehrerin die aufgestellten Fallen. © Realgymnasium Schwaz

Feierliche Preisverleihung in Linz

Online-Workshops und Schulungsvideos vermittelten den Schülerinnen und Schülern das nötige Fachwissen, um ihre Fallen zu optimieren und ökologische Zusammenhänge besser zu verstehen. Diese gelungene Kombination aus Forschung, Kreativität und Umweltbewusstsein überzeugte die Jury des Citizen Science Awards.

Die feierliche Preisverleihung fand kürzlich im Rahmen des 4. Young-Science-Kongresses statt, der in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität Linz und dem Ars Electronica Center durchgeführt wurde.

„Unsere Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass Wissenschaft begeistern kann – und dass junge Menschen durch Engagement und Neugier einen Beitrag zur Forschung leisten können“, freut sich Manuela Seidner über den Erfolg ihrer Klasse.

Große Freude bei der Klasse 7r über die Auszeichnung. © Realgymnasium Schwaz

Verständnis ökologischer Veränderungen

Der Citizen Science Award feierte 2025 sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2015 ermöglicht dieser Wettbewerb Menschen aller Altersgruppen, sich aktiv an wissenschaftlichen Forschungsprojekten zu beteiligen.