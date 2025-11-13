77 Getötete in der Motorradsaison 2025

In der Motorradsaison 2025 sind bis einschließlich 10. November in Österreich 77 Motorradfahrer und Fahrerinnen sowie Mitfahrende bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Damit bleibt die Zahl der tödlichen Motorradunfälle ähnlich hoch wie im Vorjahr (82 Tote). Nach Angaben des ÖAMTC machen am Motorrad Mitfahrende mittlerweile ein Viertel (25 Prozent) aller Verkehrstoten aus. Das Durchschnittsalter der Verunglückten beträgt 46 Jahre, neun von zehn sind Männer.

Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich in Niederösterreich (20), gefolgt von der Steiermark (15), Kärnten (13), Tirol (10), Oberösterreich (9), Salzburg (4) sowie Vorarlberg und Wien (je 3). Im Burgenland wurden keine tödlichen Motorradunfälle verzeichnet.

Die Analyse der Unfälle zeigt, dass die Zahl der Motorradunfälle an Kreuzungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten um rund ein Fünftel zurückging. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Alleinunfälle und jene der Unfälle im Richtungsverkehr - etwa beim Überholen - und zwar jeweils um mehr als 50 Prozent. 88 Prozent der tödlichen Motorradunfälle wurden laut ÖAMTC von den Lenkenden selbst verursacht. Besonders häufig sind Alleinunfälle (40 Prozent) sowie Unfälle im Begegnungsverkehr (27 Prozent). Als Hauptursachen nennt ÖAMTC-Experte Robert Kolerovic Fehleinschätzungen des eigenen Fahrkönnens, zu hohe Risikobereitschaft und nicht angepasstes Tempo. Besonders gefährdet seien Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger und Biker mit wenig Routine.