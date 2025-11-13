Momentum: Sparpotenzial bei klimaschädlichen Förderungen

Österreich könnte jährlich Milliardenbeträge einnehmen, wenn klimaschädliche Subventionen eingespart und klimaschädliche Aktivitäten höher besteuert werden. Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut geht von möglichen Einnahmen in der Höhe von drei Milliarden Euro im Jahr aus, wenn bestimmte Maßnahmen gesetzt werden - etwa die Abschaffung von Dienstwagen- und Dieselprivileg. Bisher hätten die Sparmaßnahmen der Regierung nicht bei klimaschädlichen Subventionen angesetzt.

In einem aktuellen Policy Brief werden die Effekte von fünf möglichen Maßnahmen zusammengefasst. Durch die Abschaffung von Diesel- und Dienstwagenprivileg könnten demnach jeweils eine halbe Milliarde Euro pro Jahr eingespart werden. Für Diesel gilt ein Mineralölsteuersatz von 39,7 Cent pro Liter, für Benzin sind es 48,2 Cent pro Liter. Das Dienstwagenprivileg schaffe indes Anreize, große und teure Autos zu kaufen. Die aktuellen Sachbezugwerte würden in vielen Fällen unter den Kosten liegen, die für dasselbe Auto im Privatbesitz anfallen würden. 200 bis 400 Millionen Euro pro Jahr könne man außerdem mit der Wiedereinführung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Kleinlastwägen und Pick-ups einnehmen.

Mit einer Reform der Pendlerförderung ließen sich laut Momentum Institut 244 Millionen Euro jährlich einsparen. Die Pendlerpauschale könne an die Nutzung des vorhandenen öffentlichen Verkehrs gekoppelt werden. Zudem könne die Pendlerförderung mit dem Verkehrsabsetzbetrag zusammengelegt werden. Nimmt man die Verdreifachung des Pendlereuros ab 2026 zurück, so ergebe sich weiteres Sparpotenzial von 200 Millionen Euro im Jahr.

1,8 Milliarden Euro jährlich könnten Änderungen im Flugverkehr bringen. Angedacht wird eine Besteuerung des aktuell steuerfreien Kerosins mit der Mineralölsteuer sowie die Erhöhung der Flugabgabe nach dem Vorbild Deutschlands - dort fallen je nach Distanz bis zu rund 71 Euro pro Flug an, in Österreich sind es 12 Euro.

Klimaschädliche Subventionen blieben trotz Spardrucks unangetastet oder wurden sogar ausgebaut, so das Momentum Institut. Werden die genannten Maßnahmen umgesetzt, stelle das neben Einsparungen auch einen Beitrag zum Klimaschutz dar. Den Klimawandel nicht ernst zu nehmen, könne schließlich teuer werden. Etwa durch Strafzahlungen in Milliardenhöhe bei Nichterreichen der EU-Klimaziele oder Kosten durch Schäden aufgrund des Klimawandels.