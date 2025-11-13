Illegales Verleihen

Geheimer Kartenhandel: So läuft der Betrug mit Snow Card und Freizeitticket ab

Wer bin ich? Helm und Brille machen eine Erkennung schwierig. So mancher nutzt das aus, um mit der Snow Card oder dem Freizeitticket eines anderen Skifahren zu gehen.
Susann Frank

Ein Klick, ein Deal: In den Sozialen Medien werden Snow Card und Freizeitticket gegen Geld und gegen die Regeln verliehen. Die Betreiber sprechen von Betrug und gehen mit Kontrollen, Strafen und mittlerweile sogar mit KI dagegen vor.