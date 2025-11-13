- Überblick
Kommentar
Ein Schuss vor den Bug
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Wie hoch sind die Schulden des Gesamtstaates? Die Diskussion zeigt, wie reformbedürftig der Föderalismus ist. Heute und morgen tagen die Landeshauptleute.
