Theaterverein Stanzach bringt Pinguin-Abenteuer auf die Bühne

Der Theaterverein Stanzach präsentiert im November und Dezember das Kinderstück „Pinguine können keinen Käsekuchen backen“ von Ulrich Hub. Die Aufführungen im Gemeindesaal Stanzach versprechen unterhaltsames Theater für Kinder ab 5 Jahren.

Stanzach – In dem humorvollen Theaterstück dreht sich alles um zwei Pinguine, die einen Käsekuchen finden, der ihnen nicht gehört. Kurzerhand entscheiden sie sich, den Kuchen aufzuessen. Das Problem: Da Pinguine selbst keinen Käsekuchen backen können, ist der Kuchen nicht ersetzbar. Diese Situation stellt die gefiederten Protagonisten vor moralische Herausforderungen und führt zu einer Reihe unerwarteter Ereignisse.

Das Stück eignet sich besonders für Familien mit Kindern ab 5 Jahren und behandelt auf kindgerechte Weise Themen wie Verantwortung und die Konsequenzen des eigenen Handelns. Der Theaterverein Stanzach hat sich mit dieser Inszenierung für ein Werk entschieden, das Kinder nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Im Anschluss an die Vorstellungen werden kostenlose, betreute Kinderstationen angeboten, wo die jungen TheaterbesucherInnen spielerisch das Erlebte vertiefen können.

Für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltung gesorgt. Zudem wird bei allen Vorstellungen eine Spendenbox für einen guten Zweck aufgestellt, sodass der Theaterbesuch auch eine Gelegenheit bietet, etwas Gutes zu tun.

Die Vorstellungen finden an zwei Wochenenden statt: am 15. und 16. November sowie am 6. und 7. Dezember, jeweils um 15 Uhr im Gemeindesaal Stanzach. Der Einlass beginnt bereits um 14.15 Uhr, sodass genügend Zeit bleibt, einen guten Platz zu finden – es gilt freie Platzwahl.