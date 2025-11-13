Tiroler Sextett greift im Weltcup nach Olympia-Ticket: Auf scharfen Kufen nach Mailand
Für Tirols Eisschnelllauf-Asse rund um Vanessa Herzog geht es im Weltcup schon um Olympia.
Salt Lake City ‒ Die Luft ist dünn für die Olympia-Qualifikation – und das ist gut so: In der gut 1400 Meter hoch gelegenen Halle von Salt Lake City (USA) wollen Tirols Eisschnellläufer gleich beim Weltcup-Auftakt die Bestzeiten purzeln lassen. Die bekannt schnelle Bahn ist daher auch ideal geeignet, um über die Zeit noch das Olympia-Ticket zu lösen. Neben den Resultaten im Weltcup sind die schnellsten Zeiten für Olympia in Mailand relevant.
Mit Vanessa Herzog, Jeannine Rosner, Anna Molnar sowie Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor und Alexander Farthofer kommen alle sechs österreichischen Starter aus Tirol.
Für die 30-jährige Innsbrucker Ex-Weltmeisterin Herzog geht es um die Einstimmung für eine Saison, die mit Olympia den großen Höhepunkt hat. „In den Trainings mit dem US-Team läuft es gut und ich bin immer unter den Schnellsten. Der Fokus liegt voll auf der Olympiaqualifikation und daher gilt es schnelle Zeiten zu laufen.“ Das Mailand-Ticket ist auch das große Ziel des Grinzeners Odor. Auch Jungstar Rosner träumt nach vier Junioren-WM-Titeln heuer von einem Olympia-Ticket. (TT.com)