Tiroler Sextett greift im Weltcup nach Olympia-Ticket: Auf scharfen Kufen nach Mailand

Für Tirols Eisschnelllauf-Asse rund um Vanessa Herzog geht es im Weltcup schon um Olympia.

Salt Lake City ‒ Die Luft ist dünn für die Olympia-Qualifikation – und das ist gut so: In der gut 1400 Meter hoch gelegenen Halle von Salt Lake City (USA) wollen Tirols Eisschnellläufer gleich beim Weltcup-Auftakt die Bestzeiten purzeln lassen. Die bekannt schnelle Bahn ist daher auch ideal geeignet, um über die Zeit noch das Olympia-Ticket zu lösen. Neben den Resultaten im Weltcup sind die schnellsten Zeiten für Olympia in Mailand relevant.

Mit Vanessa Herzog, Jeannine Rosner, Anna Molnar sowie Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor und Alexander Farthofer kommen alle sechs österreichischen Starter aus Tirol.