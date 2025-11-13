Whoopi Goldberg: Von der Straße in den Hollywood-Olymp

Whoopi Goldberg wurde als singende Nonne zum Weltstar. Am Donnerstag feiert die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin ihren 70 Geburtstag.

Los Angeles – Sie ist eine von nur ganz wenigen EGOT-PreisträgerInnen. Hollywood-Star Whoopi Goldberg hat sämtliche Auszeichnungen gewonnen, die man als darstellende Künstlerin gewinnen kann: EGOT steht kurz für Emmy (Fernsehen), Grammy (Musik und Spoken Word), Oscar (Film) und Tony (Theater und Musical).

Die Hollywood-Ikone, die am 13. November 1955 in New York als Tochter einer Krankenschwester und Lehrerin und eines Geistlichen geboren wurde, ist eine der ganz Großen ihres Fachs.

Streitbare Moderatorin

Mit ihrer Ausstrahlung, ihrer Stärke, ihrem Witz und ihrer Haltung hat sie ganze Genres geprägt und bewegte sich dabei ganz selbstverständlich zwischen Drama, Komödie und Fernsehen. Und auch wenn sie sich nun gern zur Ruhe setzen würde, so ist Goldberg dennoch fast jeden Tag im US-Fernsehen als eine der Moderatorinnen der Talk-Show „The View“ zu sehen.

„Muss weiter Rechnungen zahlen“

Seit beinahe 20 Jahren pflegt sie dort einen offensiven Diskussionsstil und vertritt eine liberal-progressive Haltung. Warum sie immer noch weitermache? „Ich kann es mir nicht leisten“, erklärte die US-Schauspielerin dem US-Portal Entertainment Tonight. „Ich muss weiter Rechnungen bezahlen.“

Von Steven Spielberg entdeckt

Zur Enttäuschung vieler Fans hat sie die Schauspielerei darüber hintangestellt. Dabei galt Goldberg eine Zeit lang als bestverdienende Schauspielerin der Welt.

Steven Spielberg hatte sie einst am New Yorker Broadway entdeckt und bot ihr die Hauptrolle in dem Südstaatendrama „Die Farbe Lila“ an. Aus Angst, sich zu blamieren, habe sie zunächst abgelehnt, erzählte Goldberg einmal in einem Interview.

Für ihre darstellerische Wucht mit den vielen feinen Nuancen wurde sie aber mit einer Oscar-Nominierung für die beste Hauptrolle belohnt.

Als Nonne verkleidet zum Weltruhm

Fünf Jahre später erhielt sie schließlich den Oscar für die beste Nebenrolle in dem Drama „Ghost: Nachricht von Sam“. Mit „Sister Act“ wurde sie als singende Nonne verkleidet zum Superstar.

Dabei hatte die als Elaine Johnson geborene Goldberg eine schwierige Kindheit: Von ihrer Mutter alleine aufgezogen, schmiss sie die Schule, lebte eine Zeit lang auf der Straße und nahm Drogen.

Überzeugter Single