Erneuter Lucky Punch: Schwazer Handballer holten Auswärtspunkt in Bregenz

Die Spiele der Schwazer Handballer in der HLA-Meisterliga sind aktuell wahrlich nichts schwache Nerven. Hatte den Tirolern zuletzt beim knappen Heimsieg gegen Graz schon ein später Treffer zum vollen Erfolg verholfen, gab es am Mittwochabend in Bregenz erneut einen späten Schwazer Jubel: Fünf Sekunden vor Spielende traf Sebastian Spendier zum 35:35-Remis. Zur Halbzeit waren die Schwazer - wie im gesamten Spielverlauf - zurückgelegen (16:18).