Erneuter Lucky Punch: Schwazer Handballer holten Auswärtspunkt in Bregenz
Die Spiele der Schwazer Handballer in der HLA-Meisterliga sind aktuell wahrlich nichts schwache Nerven. Hatte den Tirolern zuletzt beim knappen Heimsieg gegen Graz schon ein später Treffer zum vollen Erfolg verholfen, gab es am Mittwochabend in Bregenz erneut einen späten Schwazer Jubel: Fünf Sekunden vor Spielende traf Sebastian Spendier zum 35:35-Remis. Zur Halbzeit waren die Schwazer - wie im gesamten Spielverlauf - zurückgelegen (16:18).
„Kurz vor Schluss und quasi wieder mit der Sirene. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns Selbstvertrauen geben sollte“, betonte Schwaz-Trainer Christoph Jauernik, der mit seiner Truppe zum dritten Mal in Serie ungeschlagen blieb. Bester Schwazer Torschütze war Filip Peric, der acht Treffer erzielte. Nun wartet am Samstag das Europacup-Gastspiel in Karvina (Tschechien). (TT.com)