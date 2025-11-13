Zukunft des Standorts Tirol
Start-ups brauchen mehr Geld: „Wir sind Hightech-Standort, kein Sisi-Museum“
Österreich habe einen riesigen Vorteil für industrielle Deep-Tech-Unternehmen, sagt der Tech-Investor und Wahltiroler Berthold Baurek-Karlic.
© Wilke
Österreichische Start-ups tun sich schwer, Kapital für ihr Wachstum zu beschaffen. Obwohl der Standort viele Hightech-Stärken hat, verlieren Tirol und Österreich Talente und Firmen an das Ausland. Der Tech-Investor und Wahlkitzbüheler Berthold Baurek-Karlic erklärt, wie es besser geht und welche Zukunftsfelder das Land vorantreiben könnten. Kritik übt er am geplanten Dachfonds für Start-ups.