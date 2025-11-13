Start-ups brauchen mehr Geld: „Wir sind Hightech-Standort, kein Sisi-Museum“

Österreichische Start-ups tun sich schwer, Kapital für ihr Wachstum zu beschaffen. Obwohl der Standort viele Hightech-Stärken hat, verlieren Tirol und Österreich Talente und Firmen an das Ausland. Der Tech-Investor und Wahlkitzbüheler Berthold Baurek-Karlic erklärt, wie es besser geht und welche Zukunftsfelder das Land vorantreiben könnten. Kritik übt er am geplanten Dachfonds für Start-ups.