Funkelnde Starmomente

Die jüngsten Red-Carpet-Looks standen ganz im Zeichen der großen Auftritte. Die Stars setzten dabei auf zeitlose Designs.

Auf dem roten Teppich spielen Schmuckstücke oft die heimliche Hauptrolle. Bei den großen Galas des Jahres setzten Sternchen wie Angelina Jolie oder Hailey Bieber auf edle Designs von Chopard und Co.

Bei der Annual Academy Museum Gala 2025 in Los Angeles erschien Kate Hudson in einer buttergelben Robe von Stella McCartney – eine moderne Neuauflage ihres ikonischen Filmkleids aus How to Lose a Guy in 10 Days. Den sonnigen Auftritt rundeten funkelnde Chopard-Kreationen ab: Flügelohrringe aus Weißgold mit Diamanten und ein Ring mit gelbem Diamanten als Mittelpunkt – California Dreaming in seiner edelsten Form.

Kate Hudson setzt auf funkelnde Akzente von Chopard – Flügelohrringe und ein Ring mit gelbem Diamanten sorgen für sonnigen Glamour.

Angelina Jolie strahlte bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 als Patin des Trophée Chopard, mit dem die Manufaktur jedes Jahr Nachwuchstalente ehrt. Sie trug ein schulterfreies Ballkleid und ein Haute-Joaillerie-Set von Chopard aus weißen und gelben Diamanten.

Auch Julia Roberts setzte bei den 82. Filmfestspielen von Venedig Schmuckstücke von Chopard in Szene und trat in klassischer Hollywood-Eleganz auf. Sie trug Ohrringe aus der Red Carpet Collection aus Platin und Titan, besetzt mit funkelnden Diamanten. Ergänzt wurde der Look durch ein Armband aus tiefblauen Saphiren. Dwayne Johnson setzte beim selben Event auf einen sportlichen Touch: An seinem Handgelenk glänzte die Alpine Eagle von Chopard.

Strahlend schön in Venedig: Julia Roberts trägt funkelnde Ohrringe und ein Saphir-Armband aus der Red Carpet Collection von Chopard.

Weniger nostalgisch, dafür umso moderner zeigte sich Hailey Bieber bei der diesjährigen Met Gala. Im Smoking von Saint Laurent, ohne Hose, dafür mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Das Diamantcollier von Tiffany & Co. verwandelte den minimalistischen Look in pure Extravaganz. Auch Jenna Ortega sorgte bei der Met Gala für Gesprächsstoff. Ihr maßgeschneidertes Balmain-Kleid, gefertigt aus metallischen Linealen, war modisch gewagt und experimentell. Sie kombinierte ihr Outfit mit Schmuck von Hearts On Fire und Grown Brilliance.

Paris Hilton macht auf Hollywood-Diva – mit einem opulenten Set aus funkelnden Diamanten von Chopard. © Chopard

Bei den diesjährigen Emmy Awards sorgte das Paar Benny Blanco und Selena Gomez für einen glamourösen Auftritt. Blanco trug eine Royal Oak Frosted Gold von Audemars Piguet, während Gomez in einer roten Robe von Louis Vuitton und mit Diamantschmuck von Tiffany & Co glänzte.