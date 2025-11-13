Sportlich, elegant oder digital smart

Uhren, die auffallen

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen: eine Hommage an die höchsten Gipfel der Welt – inspiriert von Reinhold Messners legendären Besteigungen. Das Titangehäuse mit detailreicher Gravur des Mount Vinson und das limitierte Design machen diese Uhr zu einem echten Sammlerstück. Gesehen bei Juwelier Hampl im Innsbruck.
© Montblanc

Ein kurzer Blick genügt, und man weiß: Diese Uhren sind nicht für den Hintergrund gemacht. Ob sportlich, elegant oder digital smart.

Wer das Besondere sucht, trägt keine Uhr, sondern ein Statement. Zwischen klassischer Linienführung, funkelnden Details und smarter Technik zeigen diese Modelle, dass Stil viele Gesichter haben kann.

Ebel steht seit Jahrzehnten für feine Uhrmacherkunst mit sportlicher Note. Die Sport Classic kombiniert Edelstahl und Gelbgold zu einem ikonischen Design. Etwas verspielter zeigt sich hingegen die Sportwave – das schimmernde Perlmuttzifferblatt mit Diamantindizes sorgt für feminine Leichtigkeit. Ein Klassiker mit Charme ist auch die Happy Sport von Chopard, die mit ihren Diamanten und dem feinen Lederband charmant und edel wirkt.

Tolle Modelle von Ebel

Die Modelle Sport Classic und Wave von Ebel überzeugen nicht zuletzt mit ihrem klassischen Wellenarmband, gesehen bei Juwelier Appelt in Innsbruck.
Die Modelle Sport Classic und Wave von Ebel überzeugen nicht zuletzt mit ihrem klassischen Wellenarmband, gesehen bei Juwelier Appelt in Innsbruck.

Ganz anders, aber gerade deshalb umso auffälliger: die Spangenuhr von Michel Herbelin. Sie kombiniert Retro-Flair mit minimalistischer Formsprache – zart, aber markant. Das Design ist filigran und minimalistisch zugleich – perfekt für alle, die einen Hauch von Retroästhetik lieben.

Beide sportlich, aber anders

Ikonisches Design: Bei der Happy Sport von Chopard gleiten die Diamanten zwischen zwei Saphirgläsern – ein verspieltes Detail, gesehen bei Juwelier Armbruster in Seefeld.
Die Garmin Venu 4 vereint modernes Design mit umfassender Gesundheits- und Fitnessanalyse. Herzfrequenz-, Schlaf- und Stressmessung, animierte Workouts sowie personalisierte Trainingspläne machen sie zum perfekten Begleiter für Alltag und Sport. Gesehen bei Appelt.

Und schließlich: die Garmin Venu 4 in Beige und Lunargold. Sie kombiniert Smartwatch-Technologie mit elegantem Edelstahlgehäuse und bietet umfassende Funktionen für Gesundheit und Fitness. Von Schlafanalyse über Herzfrequenzmessung bis hin zu animierten Workouts. Sie ist der ideale Begleiter für einen aktiven Lebensstil.

Kantig oder lieber rund?

Cap Camarat Square Automatic im kantigen Design – erhältlich bei Appelt.
Die zarte Spangenuhr von Michel Herbelin ist ein stilvolles Statement für alle, die auffallen möchten. Gesehen bei Appelt .