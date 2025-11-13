Uhren, die auffallen

Ein kurzer Blick genügt, und man weiß: Diese Uhren sind nicht für den Hintergrund gemacht. Ob sportlich, elegant oder digital smart.

Wer das Besondere sucht, trägt keine Uhr, sondern ein Statement. Zwischen klassischer Linienführung, funkelnden Details und smarter Technik zeigen diese Modelle, dass Stil viele Gesichter haben kann.

Ebel steht seit Jahrzehnten für feine Uhrmacherkunst mit sportlicher Note. Die Sport Classic kombiniert Edelstahl und Gelbgold zu einem ikonischen Design. Etwas verspielter zeigt sich hingegen die Sportwave – das schimmernde Perlmuttzifferblatt mit Diamantindizes sorgt für feminine Leichtigkeit. Ein Klassiker mit Charme ist auch die Happy Sport von Chopard, die mit ihren Diamanten und dem feinen Lederband charmant und edel wirkt.

Tolle Modelle von Ebel

Ganz anders, aber gerade deshalb umso auffälliger: die Spangenuhr von Michel Herbelin. Sie kombiniert Retro-Flair mit minimalistischer Formsprache – zart, aber markant. Das Design ist filigran und minimalistisch zugleich – perfekt für alle, die einen Hauch von Retroästhetik lieben.

Beide sportlich, aber anders

Und schließlich: die Garmin Venu 4 in Beige und Lunargold. Sie kombiniert Smartwatch-Technologie mit elegantem Edelstahlgehäuse und bietet umfassende Funktionen für Gesundheit und Fitness. Von Schlafanalyse über Herzfrequenzmessung bis hin zu animierten Workouts. Sie ist der ideale Begleiter für einen aktiven Lebensstil.