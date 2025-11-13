Vanessa Mai verzaubert, Lumagica leuchtet und Christkindlmärkte öffnen: Das ist los in Tirol

Lange hat man darauf gewartet, nun ist es so weit: Der Christkindlmarkt Innsbruck öffnet am Samstag seine Tore und läutet damit die Vorweihnachtszeit ein. Schon am Tag zuvor wird es magisch, wenn „Lumagica“ in Innsbruck und Reutte seine Tore öffnet. Und „Reutte on Ice“ mit Schlagersuperstar Vanessa Mai feiert auch noch seine Premiere. Auch wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, für den hat das Wochenende in Tirol einiges zu bieten.

📅 FREITAG (14. November)

„Reutte on Ice“ mit Vanessa Mai

In Reutte ereignet sich am Freitag wahrlich ein Highlight. „Reutte on Ice“, der größte westösterreichische Eispark im Stadtpark von Reutte, öffnet seine Tore. Das Ganze muss dann auch gebührend gefeiert werden. Dafür kommt am Freitagabend der deutsche Schlagerstar Vanessa Mai vorbei. Neben Mai kann man sich musikalisch auf „2:tages:bart“, „Bääm“ und „DJ Instyle“ freuen. Mehr dazu HIER.

Mai im November: „Reutte on Ice“ feiert sein Opening mit einem deutschen Schlagerstar. © Imago/Panama Pictures; Schindl

„Lumagica“-Eröffnung in Innsbruck und Reutte

Wer vor (oder nach) Vanessa Mai noch weihnachtlich gestimmt ist, kann auch zu den beiden „Lumagica“-Eröffnungen in Innsbruck und Reutte ziehen. Ab Freitag bis in den Februar hinein wird wieder täglich die magische Lichtkunst zum Besten gegeben. Mehr zu „Lumagica“ in Innsbruck HIER, zu Reutte HIER.

Ab heute leuchtet die Lichtershow in Innsbruck und Reutte. © Rita Falk

Kaiserweihnacht am Bergisel

Der große Christkindlmarkt-Reigen startet in Tirol offiziell ab Samstag. Die Kaiserweihnacht am Bergisel grätscht allerdings dazwischen, sie startet schon am Freitag: Dann wird der Vorplatz des Kaiserjägermuseums am Bergisel bis zum Heiligen Abend immer von Freitag bis Sonntag und an Mariä Empfängnis zum Adventmarkt. HIER gibt‘s weitere Infos zum Christkindlmarkt im Süden Innsbrucks.

Die Kaiserweihnacht am Bergisel stimmt ab Freitag jedes Wochenende auf die Weihnachtszeit ein. © Bause

„Draußen vor der Tür“ in Schwaz

Das wohl bekannteste Stück des deutschen Dramatikers Wolfgang Borchert, „Draußen vor der Tür“, feiert am Freitag im Theater im Lendbräukeller Premiere. Heimat, Identität und das Fremdsein im eigenen Land sind Themen, die in einem der wichtigsten Texte der Nachkriegszeit behandelt werden. Zudem findet vor dem Stück eine szenische Lesung einiger Borchert-Texte mit Musik unter dem Namen „Laternentraum“ statt. Beginn ist um 20.15 Uhr, Tickets und weitere Termine gibt es HIER.

„Die Superväter“ in Wörgl

Das Duo „Peschta & Heiss“ kommt im Rahmen ihres zweiten Programmes „Die Superväter“ am Freitagabend ins Komma in Wörgl. Thematisch geht es dabei um die „lieben Kleinen“. Ob Schnuller verloren, Pausenbrot falsch bestrichen oder Liebeskummer – für jede Notlage gibt es die passende Ausrede. Ein unterhaltsamer Abend voller Humor, Schwindeleien und Alibis für echte Superväter ist garantiert. Karten gibt es HIER.

David Scheid in Hall

In seinem aktuellen Programm verbindet Kabarettist, Schauspieler, Poetry-Slammer, DJ und ORF-Star David Scheid Weltuntergang, Witz und Wokeness. Und fragt sich unter anderem, ob ihn die Befürwortung der Gleichheit aller Menschen zum linksradikalen Hetzer macht und ob seine Wokeness eine Gefahr für nachfolgende Generationen ist. Beginn im Stromboli ist um 20 Uhr. Karten gibt es leider keine mehr.

Bekannt aus Funk und Fernsehen: David „Dave“ Scheid bringt seinen Wiener Schmäh nach Hall. © Antonia Mayer

Dives in Innsbruck

„All good things must come to an end.“ Zehn Jahre nach ihrer Gründung verabschiedet sich die Wiener Indie-Rockband „Dives“ von den heimischen Bühnen. Eine ihrer allerletzten Konzerte (ganz genau das fünf-letzte) spielt das Trio am Freitag im Innsbrucker mariatheresia. Also: noch ein letztes Mal vorbeischauen, bevor es zu spät ist. Beginn ist um 20.30 Uhr, letzte Tickets gibts HIER.

Lemo in Kufstein

Vor wenigen Wochen trat er noch live am Landhausplatz anlässlich des Nationalfeiertags auf, nun ist er wieder in Tirol – diesmal in der Festungsstadt. Dort nämlich, genauer im Kulturquartier, tritt der heimische Chartstürmer Lemo auf. „Lemo Live“ heißt es dort ab 20 Uhr. Karten und Infos HIER.

Schon wieder in Tirol: Vor einem Monat sang Lemo am Innsbrucker Landhausplatz der Republik zum Nationalfeiertag ein Ständchen, am Freitag ist er in Kufstein auf der Bühne. © Land Tirol/Reiter

Sassy in Kufstein

Weil wir gerade bei MusikerInnen, die vor Kurzem in Tirol waren, sind: Auch Sassy ist am Freitag wieder im Lande. Diesmal macht die „Ex-Seerin“ Halt im Stadtsaal Kufstein. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Schon wieder in Tirol, die Zweite: Sassy dreht auch eine Ehrenrunde in Tirol. Diesen Freitag ist sie ebenfalls in Kufstein unterwegs. © Axel Springer

Adrian Vandenberg in Imst

Nochmal Musik, diesmal direkt aus den 80ern: „Whitesnake“-Gitarrist Adrian Vandenberg (der mit der Klampfe bei „Here I go again“) legt mit seiner aktuellen Band einen Stopp bei der Stadtbühne Imst ein. Unter dem Titel „My Whitesnake Years“ performt Vandenberg legendäre Klassiker der 80er-Rock-Giganten sowie Songs seines Soloalbums. Beginn ist um 21 Uhr, mehr Infos und Karten HIER.