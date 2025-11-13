Nach Unfall beim Überholen: Fernpass im Frühverkehr eine Stunde lang gesperrt

Nassereith – Ein missglücktes Überholmanöver hat am Donnerstagmorgen für erheblichen Stau am Fernpass gesorgt. Gegen 5.10 Uhr wollte ein 24-Jähriger auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Nassereith einen Pkw in Richtung Süden überholen, musste sein Vorhaben aber wegen des Gegenverkehrs abbrechen.

Beim Versuch, sich wieder in die Fahrspur einzuordnen, streifte sein Auto das Fahrzeug eines 50-Jährigen, den er eigentlich überholen wollte. So geriet der touchierte Pkw ins Schleudern und krachte gegen eine Steinmauer. Dabei wurde der 50-Jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht, der 24-Jährige blieb unverletzt. Die 55-jährige Lenkerin eines entgegenkommenden Autos erlitt einen Schock. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.