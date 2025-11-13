Spielaktiv: Drei Tage lang Spaß, Spannung und Action

Spielaktiv vom 28. bis 30. November 2025 in der Messe Innsbruck.

Von neuesten Brett- und Kartenspielen über verschiedene Sportangebote wie Tisch-Minigolf, Carrera-Rennbahn oder Floorball bis hin zu Informationen rund um Familienförderungen und Vorteilskarten wie den Tiroler Familienpass und die Tiroler Jugendkarte. Vom 28. bis 30. November gibt es bei der Familienfreizeit- und Spielemesse des Landes Tirol wieder vieles zu entdecken. Spaß, Spannung und Action für Groß und Klein sind dabei garantiert.

Über 1.000 Brett-, Gesellschafts-, Bewegungs- und Kartenspiele warten darauf, von den BesucherInnen entdeckt und ausprobiert zu werden. Egal ob Familien, Kinder, Jugendliche oder SeniorInnen – hier findet Jede/r etwas Passendes. Für kreative Köpfe gibt es außerdem ein besonderes Angebot: Sie können in der Spielewerkstatt Ihr eigenes Spiel erfinden.

Das Angebot für ein unterhaltsames Treffen für Spielefans ist auch heuer wieder groß. © Thomas Steinlechner

Highlights der Spielaktiv 2025

Die Tiroler Spielemeisterschaften, bei denen es tolle Preise zu gewinnen gibt, zählen auch dieses Jahr zu den Höhepunkten der Spielaktiv. Darüber hinaus gibt es einen Escape Room für junge Rätselbegeisterte sowie die Möglichkeit, gemeinsam Kekse zu backen. Weiters gibt es heuer wieder ein Riesenpuzzle mit 18.000 Teilen – Mach mit und sei Teil eines großen Ganzen. Ein buntes Rahmenprogramm mit Kindertheater, Kinderzaubershows und Spieleturnieren sowie weitere Vorführungen findet man auf der ORF-Bühne.

Freier Eintritt am Kinder- und Jugendtag

Am Freitag, 28. November 2025, dem Kinder- und Jugendtag, gibt es freien Eintritt für BesucherInnen bis einschließlich 18 Jahre. Für einen Gruppenbesuch von Tiroler Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflichtschulen wird um Voranmeldung mit Angabe der genauen Personenanzahl unter der E-Mail-Adresse gesellschaft.arbeit@tirol.gv.at oder telefonisch unter +43 5 12 508 78 31 gebeten.

Service- und Informationsangebot des Landes

Bei der Spielaktiv erhalten BesucherInnen auch Informationen rund um Kinderbetreuung, Jugendschutz, Freizeitgestaltung, Familienförderungen und Vorteilskarten wie den Tiroler Familienpass und die Tiroler Jugendkarte. Am Samstag und Sonntag können sich Eltern den digitalen Tiroler Familienpass ausstellen lassen.