Mode trifft auf Bling

Kleidung und Schmuck wirken dann am schönsten, wenn sie sich gegenseitig unterstreichen – von kühlem Weißgold bis zu warmen Goldtönen des Herbstes.

Manchmal braucht es gar nicht viel für den perfekten Look – nur das richtige Zusammenspiel aus Mode und Schmuck. Derzeit besonders angesagt: der minimalistische Business-Chic. Weite Anzughosen treffen auf Blazer oder feine Cardigans, dazu hohe Schuhe und eine Tasche im Y2K-Stil. Beim Schmuck gilt: weniger ist mehr. Weißgold und feine Diamanten unterstreichen die Schlichtheit des Outfits und verleihen ihm eine elegante Note.

Ein fein abgestimmtes Weißgold-Set aus Kette, Ring und Ohrsteckern mit Diamanten, gesehen bei Juwelier Hampl. © Breuninger

Der Mix aus klaren Linien und edlen Schmuckstücken wirkt modern und selbstbewusst. Mit offenem Haar und natürlichem Styling wirkt das Gesamtbild zudem lässig und ein kleines bisschen verspielt. Wer Farbe ins Spiel bringen möchte, kann mit Accessoires Akzente setzen. Eine Tasche in kräftigem Grün wirkt besonders harmonisch, wenn sich der Ton in den Accessoires wiederfindet – etwa in Smaragd, Peridot oder Turmalin.

Harmonische Kombination

Der Herbst ist außerdem ideal für Brauntöne. Keine Jahreszeit bringt ihre Tiefe so schön zur Geltung. Zu Karamell, Cognac und Schokoladennuancen kombiniert man am besten Goldschmuck und Edelsteine in herbstlichen Tönen. Citrin, Rauchquarz oder Honigtopas fangen das Licht in weichen Nuancen ein und verleihen jedem Herbstlook das gewisse Etwas.