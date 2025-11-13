Rauter veredelt Pelz und Leder

Änderungen, Reparaturen, Umarbeitung, Beratung und Schätzung aus Meisterhand.

Von der „Schrankleiche“ zum stylischen Blickfang – diese Verwandlung gelingt in der Rauter-Werkstätte. Hier werden aus Omas Pelzjacke oder einem zu engen Lammledermantel neue Lieblingsstücke. Schwerpunkte des Pelzsalons in der Innsbrucker Gumpstraße 44 sind Reparaturen und Umarbeitungen.

Design nach Maß

Was kann man daraus machen? Diese Frage stellt sich zu Beginn des Auftrags. Mit kreativem Design und handwerklichem Können entstehen nach Kundenwünschen Einzelstücke, die sich wieder sehen lassen können. „Egal, ob mit Stoff oder Leder kombiniert, modernisiert, geschoren oder als Innenfutter – alles ist möglich“, weiß Raphaela Scherkl, die den Kürschnerbetrieb im Jahr 2016 übernommen hat.

Aus pelzigen Erbstücken lassen sich wunderbar verschiedene neue Lieblingsaccessoires designen. © Pelzsalon Rauter

Bei hochwertigem Leder lohnen sich Reparatur und Upcycling ebenfalls. Ob Business-Outfit oder Motorradlook, wenn Risse klaffen und Reißverschlüsse klemmen, schafft Rauter Abhilfe. Auch für Kunden/innen, die sich neue Pelz- und Ledermode maßanfertigen lassen möchten, ist Rauter die richtige Adresse. Von der Beratung über den Materialeinkauf und das Design bis zur Anfertigung – alle Arbeitsschritte passieren in der eigenen Werkstätte. „Als Fachbetrieb geben wir auch zur Art und zum Wert von Pelzen Auskunft“, nennt Kürschnermeisterin Scherkl einen weiteren Service. Schätzung und Beratung sind kostenlos (Terminvereinbarung erbeten).

Professionelle Pflege

Nur gepflegte Kleidung behält ihre Schönheit und ihren Wert. Pelz und Leder verlangen nach speziellen Reinigungsverfahren und richtiger Lagerung. „Der beste Platz für Ihren wertvollen Pelz ist unsere Sommeraufbewahrung – mit Versicherungsschein“, sagt Scherkl. Gepflegt und aufgefrischt, erfreut das gute Stück im Herbst dann wieder seine/n Träger/in.