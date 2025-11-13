„Reisebüro Schleich“ und „Oh Me“: Innsbrucker Hilde-Zach-Stipendien vergeben

Historische Stoffe, pointierte Dialoge: Peter Lorenz und Tamás Török wurden am Mittwochabend für ihre Texte ausgezeichnet.

Innsbruck – Zwei Tiroler Autoren wurden am Mittwochabend in der Innsbrucker Stadtbibliothek mit den Hilde-Zach-Literaturstipendien 2025 ausgezeichnet: Das Hauptstipendium in Höhe von 7500 Euro erhielt der Theatermacher und Autor Peter Lorenz. Mit dem Förderstipendium über 3500 Euro wird der in Innsbruck lebende Autor Tamás Török ausgezeichnet.

Die Jury – Thomas Arzt, Alexander Kluy und Barbara Unterthurner – hob bei Lorenz‘ prämierten Theatertext „Reisebüro Schleich – ein Dilemma“ hervor, wie der Autor einen historischen Stoff mit gegenwartsbezogener Perspektive verbindet und Fragen nach der Erzählbarkeit vergangener Ereignisse stellt. Das Stück sei sprachlich präzise gearbeitet und thematisch klar strukturiert.

Tamás Török wurde mit dem Förderstipendium der Hilde-Zach-Literaturstipendien 2025 ausgezeichnet. © IKM/A. Steinacker

Töröks Text „Oh Me“ beschrieb die Jury als stark referenzielles Debüt, das popkulturelle Zitate, Alltagsbeobachtungen und eine dichte Figurenzeichnung verbindet. Erzählt wird aus der Perspektive eines jungen Mannes, dessen Biografie zwischen ländlicher Herkunft, Arbeitsmigration und prekären Beschäftigungen verläuft. Auffällig seien insbesondere die pointierten Dialoge und die Darstellung einer von digitalen Stimmen überlagerten Gegenwartserfahrung. (TT)