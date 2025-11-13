Neue Literatur aus Tirol

„Reisebüro Schleich“ und „Oh Me“: Innsbrucker Hilde-Zach-Stipendien vergeben

Der diesjährige Preisträger des Hauptstipendiums Peter Lorenz (l.) mit Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi.
© IKM/A.Steinacker

Historische Stoffe, pointierte Dialoge: Peter Lorenz und Tamás Török wurden am Mittwochabend für ihre Texte ausgezeichnet.

Innsbruck – Zwei Tiroler Autoren wurden am Mittwochabend in der Innsbrucker Stadtbibliothek mit den Hilde-Zach-Literaturstipendien 2025 ausgezeichnet: Das Hauptstipendium in Höhe von 7500 Euro erhielt der Theatermacher und Autor Peter Lorenz. Mit dem Förderstipendium über 3500 Euro wird der in Innsbruck lebende Autor Tamás Török ausgezeichnet.

Die Jury – Thomas Arzt, Alexander Kluy und Barbara Unterthurner – hob bei Lorenz‘ prämierten Theatertext „Reisebüro Schleich – ein Dilemma“ hervor, wie der Autor einen historischen Stoff mit gegenwartsbezogener Perspektive verbindet und Fragen nach der Erzählbarkeit vergangener Ereignisse stellt. Das Stück sei sprachlich präzise gearbeitet und thematisch klar strukturiert.

Tamás Török wurde mit dem Förderstipendium der Hilde-Zach-Literaturstipendien 2025 ausgezeichnet.
© IKM/A. Steinacker

Töröks Text „Oh Me“ beschrieb die Jury als stark referenzielles Debüt, das popkulturelle Zitate, Alltagsbeobachtungen und eine dichte Figurenzeichnung verbindet. Erzählt wird aus der Perspektive eines jungen Mannes, dessen Biografie zwischen ländlicher Herkunft, Arbeitsmigration und prekären Beschäftigungen verläuft. Auffällig seien insbesondere die pointierten Dialoge und die Darstellung einer von digitalen Stimmen überlagerten Gegenwartserfahrung. (TT)

Mehr zum Thema:

undefined

Im Interview

Buchpreisträger Dimitré Dinev: „Alles, was sich zwischen Himmel und Hölle abspielt“

undefined

David Szalay ausgezeichnet

Großbritanniens wichtigster Literaturpreis geht nach Österreich

undefined

Buchpreisträgerin im Porträt

Autorin Miriam Unterthiner: „Südtirol versteht sich stark im Opfergedanken“

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561