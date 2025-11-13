Advent in Tirol
Alle Jahre wieder und doch neu: Das tut sich heuer auf Tirols Christkindlmärkten
VertreterInnen von „Advent in Tirol“ (v.l.): Maria Chelucci (Achenseeschifffahrt), Florian Neuner (Tirol Werbung), Sabine Geir (Alpbachtal Tourismus), Andreas Brunner (Stadtmarketing Schwaz), Lisa Krenkel (TVB Seefeld), Robert Neuner (Bergweihnacht Innsbruck), Anny Franzelin (Stadtmarketing Hall in Tirol) und Matthias Zeinzinger (TVB Kufsteinerland)
© Franz Oss
Am Samstag beginnt sie wieder: die Glühwein-Saison. Den Start übernehmen der Christkindlmarkt am Marktplatz und der vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck. Alle weiteren in Tirol ziehen an den darauffolgenden Wochenenden nach und laden zum Genießen in der Vorweihnachtszeit ein.