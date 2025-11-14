Neue Schwerpunkte

Was der Gesundheitsplan bringt: 30 neue Kassenstellen, mehr Telemedizin

Weniger lange Klinikaufenthalte durch bessere medizinische Technik und eine Stärkung des ambulanten Bereiches erhofft man sich von der neuen Gesundheitsplanung.
© iStock
Liane Pircher

Jeder fünfte Euro des Landeshaushalts fließt in Gesundheit. Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung geht sich das auf Dauer nicht aus. In der Gesundheitsplanung gibt es deshalb neue Schwerpunkte in der Versorgung. Ein Überblick, was Tirols Bevölkerung erwartet.

