Nach föhnigen 20 Grad: Kommt jetzt der Wettersturz samt Schnee nach Tirol?

Die Reste des goldenen Herbsts, wie Max Scherer sie im Schwazer Stadtpark festgehalten hat (l.), neigen sich dem Ende zu: Vielen Wettermodellen zufolge könnte es auch in Tallagen bald so weiß sein wie vor einigen Tagen von Sonja Pfleger auf der Birgitzer Alm fotografiert (r.).

© Leserfotos: Max Scherer, Sonja Pfleger