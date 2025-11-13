Der milde Herbst ist vorbei
Nach föhnigen 20 Grad: Kommt jetzt der Wettersturz samt Schnee nach Tirol?
Die Reste des goldenen Herbsts, wie Max Scherer sie im Schwazer Stadtpark festgehalten hat (l.), neigen sich dem Ende zu: Vielen Wettermodellen zufolge könnte es auch in Tallagen bald so weiß sein wie vor einigen Tagen von Sonja Pfleger auf der Birgitzer Alm fotografiert (r.).
© Leserfotos: Max Scherer, Sonja Pfleger
Der Föhn treibt in vielen Regionen Tirols derzeit das Quecksilber nach oben. In einigen Tagen ist es mit dem extrem milden Herbst allerdings vorbei. Dann nähert sich die Kälte.