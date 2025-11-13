78-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes an Ex-Frau in Schwaz festgenommen

Am Dienstagvormittag kam es in Schwaz zu einem schweren Gewaltvorfall, bei dem eine 77-jährige Frau von ihrem Expartner angegriffen und schwer verletzt wurde. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Die Ermittlungen laufen.

Schwaz – Ein brutaler Vorfall beschäftigte die Polizei in Schwaz am Dienstag. Wie es in einer Aussendung hieß, steht ein 78-jähriger Österreicher im Verdacht, seine 77-jährige Ex-Partnerin nach einem Streit in einer Wohnung sowie in der dazugehörigen Garage derart geschlagen zu haben, dass die Frau schwere Verletzungen an einer Hand, den Rippen und dem Kopf erlitt.

Zeuge rief Polizei

Ein Zeuge, der das Geschehen in der Garage wahrnahm, reagierte schnell und verständigte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Schwaz nahmen den Verdächtigen fest und überstellten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck. Die verletzte Frau wurde umgehend ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert, wo sie medizinisch versorgt wird. Der Mann wird wegen Verdachts des versuchten Mordes angezeigt. (TT.com)