Positive Schneekontrolle: Ski-Weltcup in Hochgurgl steht nichts mehr im Weg
Mit einem Herren-Slalom und einem Damen-Slalom wird Hochgurgl am 22. und 23. November wieder zum Nabel der Ski-Welt. Seit Donnerstag und einer positiven Schneekontrolle durch FIS-Renndirektor Raimund Plancker steht dem Weltcup auf der Kirchenkaipiste nichts mehr im Wege.
„Wie man schon jetzt sehen kann, sind die Bedingungen nicht nur auf der Weltcupstrecke, sondern im gesamten Skigebiet hervorragend. Damit ist alles angerichtet für den Saisonstart am 20. November und für ein spannendes Weltcup-Rennwochenende“, freut sich Alban Scheiber, OK-Vorsitzender des Skiweltcups in Gurgl.
„Die Rennstrecke erhält nur noch den letzten Feinschliff für die Weltcupwoche. An dieser Stelle ein großer Dank an die Bergbahnen in Gurgl, die gemeinsam mit dem SC Gurgl um Obmann Daniel Gufler, Streckenchef Armin Achhorner und den neuen Rennleiter Johannes Brunner die Strecke perfekt vorbereitet haben“, blickt auch Maximilian Obergruber (Projektleiter Ski Austria) in Richtung Heim-Weltcup. (TT.com)