Positive Schneekontrolle: Ski-Weltcup in Hochgurgl steht nichts mehr im Weg

Mit einem Herren-Slalom und einem Damen-Slalom wird Hochgurgl am 22. und 23. November wieder zum Nabel der Ski-Welt. Seit Donnerstag und einer positiven Schneekontrolle durch FIS-Renndirektor Raimund Plancker steht dem Weltcup auf der Kirchenkaipiste nichts mehr im Wege.

„Wie man schon jetzt sehen kann, sind die Bedingungen nicht nur auf der Weltcupstrecke, sondern im gesamten Skigebiet hervorragend. Damit ist alles angerichtet für den Saisonstart am 20. November und für ein spannendes Weltcup-Rennwochenende“, freut sich Alban Scheiber, OK-Vorsitzender des Skiweltcups in Gurgl.