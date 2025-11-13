380 Lkw in Tirol an einem Tag kontrolliert, knapp ein Drittel mit Mängeln
Innsbruck – In Tirol fand am Mittwoch ein landesweiter Sondereinsatz der Polizei statt. Der Schwerverkehr auf zahlreichen Bundesstraßen und den beiden Tiroler Autobahnen wurde kontrolliert.
Hier wurde kontrolliert
- Inntalautobahn
- Brennerautobahn
- Arlberg-Schnellstraße
- Fernpassstraße
- Reschenstraße
- Loferer Straße
- Drautalstraße
- Seefelder Straße
- Tiroler Straße
- Zillertalstraße
- Achenseestraße
Insgesamt wurden laut Polizei 380 Schwerfahrzeuge kontrolliert. Bei knapp einem Drittel davon wurden Übertretungen festgestellt. 29 LenkerInnen wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt, sieben Kennzeichen wurden abgenommen. Die gute Nachricht: Nur bei einem Lenker wurde die 0,1-Promille-Grenze überschritten.
Übertretungen und Anzeigen
- 251 Übertretungen bezüglich Lenk- u Ruhezeiten
- 49 Übertretungen bezüglich Gewichtsüberschreitungen
- 8 Übertretungen bezüglich fehlender oder nicht ausreichender Ladungssicherung
- 95 Übertretungen bezüglich technische Mängel (Bereifung, Radlager, mangelhafte Bremswirkung, Beleuchtungsmängel, usw.)
- 18 Übertretungen bezüglich Gefahrgut
- 56 sonstige Übertretungen (gewerberechtliche Vorschriften, Ausrüstung, Gurtpflicht, usw.)
- 49 Anzeigen und 17 Organstrafverfügungen bezüglich sonstigen Verkehrsübertretungen
- 121 Sicherheitsleistungen von ausländischen Verkehrsteilnehmern eingehoben.
Zudem fand diese Woche ein landesweiter Schwerpunkt zur Überprüfung der Winterreifenpflicht bei Schwerfahrzeugen statt. Mehr als 800 Lkw wurden kontrolliert, nur bei vier Fahrzeugen waren laut Polizei keine Winterreifen montiert. 50 Fahrzeuge führten nicht wie vorgeschrieben Schneeketten mit. (TT.com)