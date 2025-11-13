380 Lkw in Tirol an einem Tag kontrolliert, knapp ein Drittel mit Mängeln

Innsbruck – In Tirol fand am Mittwoch ein landesweiter Sondereinsatz der Polizei statt. Der Schwerverkehr auf zahlreichen Bundesstraßen und den beiden Tiroler Autobahnen wurde kontrolliert.

Hier wurde kontrolliert Inntalautobahn

Brennerautobahn

Arlberg-Schnellstraße

Fernpassstraße

Reschenstraße

Loferer Straße

Drautalstraße

Seefelder Straße

Tiroler Straße

Zillertalstraße

Achenseestraße

Insgesamt wurden laut Polizei 380 Schwerfahrzeuge kontrolliert. Bei knapp einem Drittel davon wurden Übertretungen festgestellt. 29 LenkerInnen wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt, sieben Kennzeichen wurden abgenommen. Die gute Nachricht: Nur bei einem Lenker wurde die 0,1-Promille-Grenze überschritten.

Übertretungen und Anzeigen 251 Übertretungen bezüglich Lenk- u Ruhezeiten

49 Übertretungen bezüglich Gewichtsüberschreitungen

8 Übertretungen bezüglich fehlender oder nicht ausreichender Ladungssicherung

95 Übertretungen bezüglich technische Mängel (Bereifung, Radlager, mangelhafte Bremswirkung, Beleuchtungsmängel, usw.)

18 Übertretungen bezüglich Gefahrgut

56 sonstige Übertretungen (gewerberechtliche Vorschriften, Ausrüstung, Gurtpflicht, usw.)

49 Anzeigen und 17 Organstrafverfügungen bezüglich sonstigen Verkehrsübertretungen

121 Sicherheitsleistungen von ausländischen Verkehrsteilnehmern eingehoben.