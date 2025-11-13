Völlig neue Verkehrsführung
„Begegnung statt Durchzugsverkehr“: Was sich am Bozner Platz alles ändert
In einer Begegnungszone gelten Tempo 20 und die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Ob und wie das am Bozner Platz funktionieren wird, muss die Praxis zeigen.
© Rita Falk
Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstag die Verordnung einer Begegnungszone am neu gestalteten Bozner Platz beschlossen. Die künftige Verkehrsführung, die auch eine Reihe von Einfahrverboten umfasst, soll den bisherigen Durchzugsverkehr eindämmen – und stößt bei der Opposition auf viel Kritik. Ein Überblick.