„Begegnung statt Durchzugsverkehr“: Was sich am Bozner Platz alles ändert

Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstag die Verordnung einer Begegnungszone am neu gestalteten Bozner Platz beschlossen. Die künftige Verkehrsführung, die auch eine Reihe von Einfahrverboten umfasst, soll den bisherigen Durchzugsverkehr eindämmen – und stößt bei der Opposition auf viel Kritik. Ein Überblick.