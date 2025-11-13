Rund 1,6 Kilo Cannabis im Gepäck: Zollbeamte wurden in St. Anton in Pkw fündig

Mit rund 1,6 Kilogramm Marihuana im Gepäck wurde am späten Mittwochabend ein Pkw in St. Anton am Arlberg gestoppt. Beamte der Zollwache hatten an der Arlbergschnellstraße gegen 23.15 Uhr Kontrollen durchgeführt.

Der Besitzer des Suchtmittels, ein 24-jähriger Serbe, wird von der Polizei auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Nicht weniger glimpflich kam der Lenker des Fahrzeuges, ein 29-jähriger Ungar, davon. Bei ihm wurde eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtmittelkonsum sowie Übermüdung festgestellt. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt. (TT.com)