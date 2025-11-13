Lebensretter im Eingangsbereich: Kolpinghaus Lienz installiert Defibrillator

Bis zu 8.000 Besucher pro Jahr profitieren vom neuen Sicherheitskonzept. Das Gerät steht auch bei externen Notfällen zur Verfügung.

Lienz – Das Kolpinghaus Lienz hat einen Defibrillator im Eingangsbereich installiert, der im Notfall Leben retten kann. "Zwischen 6.000 und 8.000 Personen besuchen durchschnittlich pro Jahr diverse Veranstaltungen im Kolpinghaus Lienz. Daher haben wir uns entschlossen, im Sinne der Sicherheit unserer Besucher einen Defibrillator anzuschaffen", erklärt Meinhard Pargger, Vorsitzender der Kolpingfamilie Lienz.

Das Herzreanimationsgerät ist im Eingangsbereich montiert und täglich von 7 bis 21 Uhr frei zugänglich. Es steht nicht nur Besuchern des Hauses zur Verfügung, sondern kann auch bei Notfällen in der Umgebung genutzt werden. Der Standort wird in die Liste der öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in Lienz aufgenommen.