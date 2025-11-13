Gefoltert, gequält, verhungert: Fragen und Antworten zum Tod eines Dreijährigen in Ebbs

Der Fall gehört zu den entsetzlichsten der jüngeren, Tiroler Kriminalgeschichte. Bevor ein Bub im Unterland starb, musste er ein unvorstellbares Martyrium durchleben. Die mutmaßlichen Täter: seine Eltern. Wie konnte es dazu kommen? Warum schritt niemand ein? Und was hat eine ominöse Wahrsagerin mit alldem zu tun? Ein Überblick.