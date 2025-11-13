Eltern des Mordes angeklagt

Gefoltert, gequält, verhungert: Fragen und Antworten zum Tod eines Dreijährigen in Ebbs

Mehr als ein halbes Jahr lang wurde ein Dreijähriger in einer Wohnung in Ebbs auf bestialische Art und Weise gequält.
© ZOOM.TIROL
Benedikt Mair

Der Fall gehört zu den entsetzlichsten der jüngeren, Tiroler Kriminalgeschichte. Bevor ein Bub im Unterland starb, musste er ein unvorstellbares Martyrium durchleben. Die mutmaßlichen Täter: seine Eltern. Wie konnte es dazu kommen? Warum schritt niemand ein? Und was hat eine ominöse Wahrsagerin mit alldem zu tun? Ein Überblick.