Eltern des Mordes angeklagt
Gefoltert, gequält, verhungert: Fragen und Antworten zum Tod eines Dreijährigen in Ebbs
Mehr als ein halbes Jahr lang wurde ein Dreijähriger in einer Wohnung in Ebbs auf bestialische Art und Weise gequält.
Der Fall gehört zu den entsetzlichsten der jüngeren, Tiroler Kriminalgeschichte. Bevor ein Bub im Unterland starb, musste er ein unvorstellbares Martyrium durchleben. Die mutmaßlichen Täter: seine Eltern. Wie konnte es dazu kommen? Warum schritt niemand ein? Und was hat eine ominöse Wahrsagerin mit alldem zu tun? Ein Überblick.