50 Feuerwehrleute rückten zu Küchenbrand in Thaur aus

Donnerstagnachmittag rückten die Feuerwehr Thaur mit 30 Einsatzkräften und die Feuerwehr Rum mit 20 Einsatzkräften zu einem Brand in Thaur aus. Infolge eines Kaminbrandes, fing die Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Reihenhauses Feuer.

Der 81-jährige Bewohner, bemerkte den Rauch und verließ das Haus. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete das Gebäude. An der Einrichtung der betroffenen Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)