Unfall bei Revisionsarbeiten am Kasbachlift in Itter: Zwei Männer wurden aus Korb geschleudert

Beim Kasbachlift in Itter kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Bergbahnmitarbeiter waren mit Revisionsarbeiten bei der ersten Liftstütze beschäftigt. Sie befanden sich in einem sogenannten Revisionskorb, welcher am Liftseil angebracht war.

Als der Lift in Betrieb gesetzt wurde, spannte sich ein Kettenzugseil, welches noch am Boden verankert gewesen war. Durch die Zugkräfte, riss der Revisionskorb und die beiden Arbeiter wurden herausgeschleudert.