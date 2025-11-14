Keine Bezüge-Erhöhung
Null-Lohnrunde: Innsbrucker Stadtpolitiker schnallen Gürtel ebenfalls enger
Die 40 Mitglieder des Innsbrucker Gemeinderats verzichten wie ihre Kollegen im Landtag und der Landesregierung auf eine Gehaltserhöhung.
© Böhm Thomas
Innsbrucker Stadtpolitiker verzichten wie ihre Kollegen im Land auf eine Gehaltserhöhung im kommenden Jahr. Landtag wird nächste Woche Gehaltsverzicht beschließen. Ums Geld geht es auch bei der Mindestsicherung. Gegen die Reform formiert sich Widerstand.