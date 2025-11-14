Tochter von Skistar feiert Debüt im Weltcup: „Kindheitstraum wird wahr“

Es ist an der Zeit, in große Fußstapfen zu treten: Romy Ertl gibt am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr/live TT.com-Ticker) beim Slalom in Levi ihr Debüt im Skiweltcup.

Die 18-Jährige ist die Tochter von keiner Geringeren als Martina Ertl. Die Deutsche gewann in ihrer Karriere drei Olympiamedaillen, zweimal WM-Gold und feierte 14 Siege im Weltcup.

„Ein Kindheitstraum wird wahr“, schrieb Romy Ertl zu zwei Fotos auf Instagram, die sie als kleinen Knirps auf Skiern zeigen. Bereits mit eineinhalb Jahren stand die Technikspezialistin erstmals auf zwei Brettln. Am Samstag folgt der bislang größte Schnitt in ihrer jungen Laufbahn: „Ich bin soooo aufgeregt.“ (TT.com)