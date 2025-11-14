Betrüger gab sich als Bank-Sicherheitsdienst aus: 32-Jährige verliert mehrere Tausend Euro

Bereits vergangene Woche erhielt eine 32-jährige Österreicherin einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann mit Wiener Dialekt. Er gab sich als Mitarbeiter eines angeblichen 24-Stunden-Sicherheitsservice der österreichischen Banken aus und warnte vor einer angeblich laufenden betrügerischen Transaktion.

Unter diesem Vorwand brachte er die Frau dazu, ein Fernwartungsprogramm auf ihrem Laptop zu installieren. Anschließend forderte er sie auf, einen Button mit der Aufschrift „Blockieren“ zu drücken. Durch die darauffolgende Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde jedoch tatsächlich eine Überweisung eines mittleren vierstelligen Eurobetrags auf ein inländisches Bankkonto ausgelöst. Ermittlungen laufen. (TT.com)