Anzeige an Staatsanwaltschaft
Delikate Affäre in Innsbrucker Justizanstalt: Fotos von halbnackten Beamten auf TikTok
Beamte der Innsbrucker Justizanstalt haben sich mit Kollegen einen bösen Scherz erlaubt. Jetzt laufen interne Ermittlungen. Auch die Staatswaltschaft wurde bereits informiert.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Justizministerium räumt „Vorfall unter Bediensteten“ ein. Dabei sollen Beamte auf Fotos mit KI-Hilfe „entkleidet“ worden sein. Die Bilder landeten mit bösen Kommentaren versehen in einer geschlossenen Internet-Gruppe.