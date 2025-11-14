Anzeige an Staatsanwaltschaft

Delikate Affäre in Innsbrucker Justizanstalt: Fotos von halbnackten Beamten auf TikTok

Beamte der Innsbrucker Justizanstalt haben sich mit Kollegen einen bösen Scherz erlaubt. Jetzt laufen interne Ermittlungen. Auch die Staatswaltschaft wurde bereits informiert.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Thomas HörmannReinhard Fellner

Von Thomas Hörmann, Reinhard Fellner

Justizministerium räumt „Vorfall unter Bediensteten“ ein. Dabei sollen Beamte auf Fotos mit KI-Hilfe „entkleidet“ worden sein. Die Bilder landeten mit bösen Kommentaren versehen in einer geschlossenen Internet-Gruppe.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561