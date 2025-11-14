Anzeige an Staatsanwaltschaft
Delikate Affäre sorgt für Ärger und Ermittlungen in Innsbrucker Justizanstalt
Beamte der Innsbrucker Justizanstalt haben sich mit Kollegen einen bösen Scherz erlaubt. Jetzt laufen interne Ermittlungen. Auch die Staatswaltschaft wurde bereits informiert.
Justizministerium räumt „Vorfall unter Bediensteten“ ein. Dabei sollen Beamte auf Fotos mit KI-Hilfe „entkleidet“ worden sein. Die Bilder landeten mit bösen Kommentaren versehen in einer geschlossenen Internet-Gruppe.