Delikate Affäre sorgt für Ärger und Ermittlungen in Innsbrucker Justizanstalt

Beamte der Innsbrucker Justizanstalt haben sich mit Kollegen einen bösen Scherz erlaubt. Jetzt laufen interne Ermittlungen. Auch die Staatswaltschaft wurde bereits informiert.
Thomas Hörmann

Justizministerium räumt „Vorfall unter Bediensteten“ ein. Dabei sollen Beamte auf Fotos mit KI-Hilfe „entkleidet“ worden sein. Die Bilder landeten mit bösen Kommentaren versehen in einer geschlossenen Internet-Gruppe.

