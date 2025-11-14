- Überblick
Kommentar
Aufbruch im Scherbenhaufen
Kommentarvon Peter Nindler
Harald Mahrer muss als Wirtschaftskammerpräsident abtreten, weil er als Ämtermulti der Kopf eines abgehobenen Systems ist. Aber auch die Glieder benötigen eine Frischzellenkur.
