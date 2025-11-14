- Überblick
Letzte Chance für Weltcup
Tage der Entscheidung in Igls: Ab heute soll die Kurve gekratzt werden
Heute wird sich zeigen, ob die Adaptierungen im Igler Eiskanal Erfolge bringen – oder den Weltcups mehr denn je die Absage droht.
© Rita Falk
Von Florian Madl, Daniel Lenninger
