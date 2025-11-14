Thema Pflege

Schwazer Stadtschreiber will mit seinem Roman „Finger in eine Wunde legen“

(v.l.n.r.) Kulturamtsleiterin Sandra Schiestl, Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey, Stadtschreiber Mario Schemmerl, Martina Kohlberger, Lydia Kaltenhauser, Hannes Köchl (alle Literaturforum Schwaz).
© Stadtgemeinde Schwaz
Von Verena Langegger

Der 38-jährige Grazer Mario Schemmerl arbeitet mit dem Aufenthaltsstipendium „Schwazer Stadtschreiber“ an seinem Roman. Dieser behandelt einen Tag im Pflegeheim. Denn Schemmerl arbeitet auch als Krankenpfleger.

