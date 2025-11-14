Es geht um 170 Wohnungen

Was Anzengruber verschweigt: Wo im Immo-Deal mit der NHT noch Fallstricke lauern

Die Wohneinheiten der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG) in der Langstraße stehen offenkundig zum Verkauf. Abnehmer soll die Neue Heimat sein. Bürgermeister Johannes Anzengruber braucht Geld, um das Stadt-Budget zu retten.
© Liebl
Manfred Mitterwachauer

170 städtische Einheiten will Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur NHT „verschieben“: Die Zustimmung des Landes fehlt, auch Rechtsfragen sind noch offen.