Es geht um 170 Wohnungen
Was Anzengruber verschweigt: Wo im Immo-Deal mit der NHT noch Fallstricke lauern
Die Wohneinheiten der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG) in der Langstraße stehen offenkundig zum Verkauf. Abnehmer soll die Neue Heimat sein. Bürgermeister Johannes Anzengruber braucht Geld, um das Stadt-Budget zu retten.
170 städtische Einheiten will Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur NHT „verschieben“: Die Zustimmung des Landes fehlt, auch Rechtsfragen sind noch offen.