Ariana Grande bei „Wicked“-Premiere von Mann angegriffen

Singapur – Bei einer Premierenfeier in Singapur ist die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande von einem Mann angegriffen worden. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall, bei dem die 32-Jährige mit dem Schrecken davonkam. Zu sehen ist, wie ein Mann in weißem Hemd und Shorts auf den gelben Premieren-Teppich läuft, auf Grande zustürmt, den Star an den Schultern packt und einen Arm um sie legt. Die Schauspielerin ist sichtlich geschockt.

Grandes „Wicked“-Kollegin Cynthia Erivo reagiert sofort und drängt den Angreifer zur Seite. Dann greift auch Sicherheitspersonal ein. Bei dem Event waren unter anderem auch die Co-Stars Michelle Yeoh, Jeff Goldblum und Regisseur Jon M. Chu dabei.

Angreifer postet Video