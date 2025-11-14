Gefährlicher Zwischenfall

Neben Tankstelle: Raucher löste mit Zigarette Feuerball aus

In einem Café in Brasilien zündete sich ein Mann in der Nähe eines Tanklasters eine Zigarette an – mit verheerenden Folgen.

