Explosive Sitzung
Widerspenstigem WK-Präsidenten Mahrer wird Sessel vor die Tür gestellt
Harald Mahrer will noch eine Zeit lang WK-Präsident bleiben, das gefällt vielen in den Länderkammern allerdings nicht.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Noch-Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer will offenbar nicht sofort seine Position räumen, sondern vorerst noch ein paar Wochen amtsführend bleiben. Das akzeptiert allerdings eine Mehrheit der Länderkammern nicht. Sie fordern die sofortige Einsetzung von Martha Schultz.