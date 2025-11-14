🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ist Mut trainierbar? Extrembiker Gabriel Wibmer erklärt, wie man lernt, mit Angst umzugehen

Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Mit Bike-Tricks, die einem den Atem rauben, wurde der Osttiroler Gabriel Wibmer bekannt. Hinter diesen Stunts steckt nicht nur Können, sondern auch mentale Stärke und jede Menge Mut. Im „Gut zu wissen“-Podcast spricht der 23-Jährige darüber, wie man Angst in den Griff bekommt, Risiken abwägt und wie jeder von uns lernen kann, mutiger zu werden.

Zur Person

Gabriel Wibmer (23) ist ein bekannter österreichischer Trial- und Downhill-Mountainbike-Athlet. Der Osttiroler saß schon mit fünf Jahren auf einem Motocross-Bike.

Weil die Trainingsmöglichkeiten dafür in Kals am Großglockner jedoch begrenzt waren, wechselte er bald zum Motorrad- und Fahrrad-Trial.

Mit der Zeit entdeckte Gabriel seine Leidenschaft für Tempo und Adrenalin – und begann mit zwölf Jahren, an Downhill-Rennen teilzunehmen.

Neben seinen sportlichen Erfolgen begeistert Gabriel auch online: Seine kreativen Videos werden auf YouTube, TikTok und Instagram millionenfach geklickt.

