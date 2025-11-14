Ist Mut trainierbar? Extrembiker Gabriel Wibmer erklärt, wie man lernt, mit Angst umzugehen

Mit Bike-Tricks, die einem den Atem rauben, wurde der Osttiroler Gabriel Wibmer bekannt. Hinter diesen Stunts steckt nicht nur Können, sondern auch mentale Stärke und jede Menge Mut. Im „Gut zu wissen“-Podcast spricht der 23-Jährige darüber, wie man Angst in den Griff bekommt, Risiken abwägt und wie jeder von uns lernen kann, mutiger zu werden.