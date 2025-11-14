Ist Mut trainierbar? Extrembiker Gabriel Wibmer erklärt, wie man lernt, mit Angst umzugehen
Mit Bike-Tricks, die einem den Atem rauben, wurde der Osttiroler Gabriel Wibmer bekannt. Hinter diesen Stunts steckt nicht nur Können, sondern auch mentale Stärke und jede Menge Mut. Im „Gut zu wissen“-Podcast spricht der 23-Jährige darüber, wie man Angst in den Griff bekommt, Risiken abwägt und wie jeder von uns lernen kann, mutiger zu werden.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man lernt, mit Angst umzugehen
Zur Person
Gabriel Wibmer (23) ist ein bekannter österreichischer Trial- und Downhill-Mountainbike-Athlet. Der Osttiroler saß schon mit fünf Jahren auf einem Motocross-Bike.
Weil die Trainingsmöglichkeiten dafür in Kals am Großglockner jedoch begrenzt waren, wechselte er bald zum Motorrad- und Fahrrad-Trial.
Mit der Zeit entdeckte Gabriel seine Leidenschaft für Tempo und Adrenalin – und begann mit zwölf Jahren, an Downhill-Rennen teilzunehmen.
Neben seinen sportlichen Erfolgen begeistert Gabriel auch online: Seine kreativen Videos werden auf YouTube, TikTok und Instagram millionenfach geklickt.
