Babyalarm: Nächster Topstar sagt für Italiens Davis-Cup-Duell mit Österreich ab

Italiens Männer-Tennisteam muss im Davis Cup nach Jannik Sinner auch auf Lorenzo Musetti verzichten. Der Weltranglisten-Neunte sagte seine Teilnahme am Finalturnier in Bologna ab und begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind.