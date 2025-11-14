Wo Weingenuss zuhause ist

Mitten im Herzen Innsbrucks schlägt das Herz der Weinleidenschaft: die Vinothek Gottardi.

Hier treffen nationale Spitzenweine, regionale Spezialitäten und handverlesene Geheimtipps aufeinander – immer mit dem perfekten Zusammenspiel von Qualität, Charakter und Preis.

Ein Paradies für Weinliebhaber

Seit fast 130 Jahren steht das Tiroler Familienunternehmen Gottardi für Weinkultur auf höchstem Niveau. Die stilvolle Vinothek im Zentrum Innsbrucks ist längst ein Treffpunkt für Genießer und Entdecker geworden – ein Ort, an dem man auf über 170 Quadratmetern in die faszinierende Welt der Weine eintaucht.

Erleben Sie auf über 170 m2 die Welt der feinen Weine & profitieren Sie von: einer beeindruckenden Auswahl mit Weinen aus aller Welt – kompetenter Beratung – Verkostungsmöglichkeiten – einem vielfältigen Spirituosensortiment – Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür – 5 % Sofortrabatt bei Abholung – individuellen Geschenkideen mit personalisiertem Service – Gottardis Weinabonnement – für bequemes Weinentdecken mit Lieferung direkt vor die Haustüre

Ob Klassiker oder Neuentdeckung: Das umfangreiche Sortiment aus internationalen und heimischen Weinen bietet Vielfalt, Inspiration und echte Genussmomente. Für persönliche Beratung sorgt das erfahrene Team, das mit Fachwissen und Leidenschaft die passenden Empfehlungen gibt. Ein besonderes Highlight sind die Weine, die zur Verkostung bereitstehen, bei denen Besucher die Qualität und Vielfalt der Gottardi-Weine direkt erleben können.

Und wer den Genuss lieber nach Hause holt: Im neu gestalteten Gottardi-Onlineshop unter www.gottardi.at warten über 700 sorgfältig ausgewählte Weine darauf, entdeckt zu werden. Mit nur wenigen Klicks lässt sich der Lieblingswein bequem bestellen – inklusive ausführlicher Informationen zu Rebsorten, Winzern, Herkunftsregionen & Co.

Sie sind noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk? Ob Rot, Weiß oder Rosé – still oder prickelnd –, bei Gottardi finden Sie für jeden Geschmack das Richtige. Neben einer großen Auswahl an Weinen aus aller Welt entdecken Sie auch erlesene Spezialitäten wie extra natives Olivenöl, aromatische Essige und alkoholfreie Weine.

Wein-Fachberatung, attraktives Services und individuell abgestimmte Geschenkideen runden das Gottardi-Sortiment ab. © Gottardi

Schenken mit Gottardi

Mit unserem umfassenden Geschenkservice wird Schenken ganz einfach: Wählen Sie aus handverlesenen Geschenkpaketen, lehnen Sie sich entspannt zurück und wir kümmern uns um den Rest. Wir bieten eine verlässliche Zustellung an Ihren Wunschort, personalisierte Etiketten ab 36 Flaschen sowie die Beilage von persönlichen Grußkarten – individuell abgestimmt auf jeden Anlass.