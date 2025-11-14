150 neue Jobs geplant
Nach Ausbau für 10 Millionen Euro: Diese neuen Restaurants ziehen im Brenner Outlet ein
Das Brenner-Outlet soll nächstes und übernächstes Jahr nochmals umgebaut werden, zehn neue Geschäfte sollen dann auf einer „Premium Plaza“ einziehen.
© Marco Reggi
Im Outlet Center Brenner wird aktuell kräftig investiert. Zehn Millionen Euro flossen in einen neuen Gastronomiebereich, einen Food Court. Am 28. November wird er eröffnet. In den kommenden zwei Jahren sollen für weitere acht Millionen Euro neue Ladenflächen entstehen. Das soll die Besucherzahlen ankurbeln.