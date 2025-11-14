„Italien verschwindet": Elon Musk sorgt sich um niedrige Geburtenrate

Der Vater von 14 Kindern kommentierte die jüngsten Zahlen zum demografischen Rückgang.

Rom – Tech-Milliardär Elon Musk, Vater von 14 Kindern, macht sich Sorgen um den starken demografischen Rückgang in Italien. „Italien verschwindet“, beklagte der 54-jährige Großunternehmer auf X. Sein Post wurde vom Bild einer italienischen Flagge mit einer Stadt in Brand begleitet. Der Italien-Fan Musk kommentierte die jüngsten Zahlen bezüglich der demografischen Entwicklung in Österreichs südlichem Nachbarland. 1,18 Kinder kamen 2024 auf jede Frau im gebärfähigen Alter.

Das ist nach den Zahlen der italienischen Statistikbehörde Istat ein neuer historischer Tiefpunkt. Der bisher niedrigste Wert von 1,19 aus dem Jahr 1995 wurde unterschritten. Europaweit ist das der Minusrekord. Schon im April hatte der Tesla-Gründer die Italiener aufgerufen, mehr Kinder zu bekommen.

Klassische Familie verkleinert sich

1995 wurden in Italien 526.000 Kinder geboren, im vergangenen Jahr waren es noch 370.000. Die Statistiker melden 281.000 mehr Todesfälle als Geburten. Die klassische Familie hat sich, statistisch gesehen, binnen 20 Jahren von 2,6 auf 2,2 Mitglieder verkleinert.