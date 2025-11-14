- Überblick
Ab sofort freie Fahrt
499 Tage Megabaustelle auf der Brennerautobahn: Erleichterung für staugeplagte Pendler
Die Schönberggalerie wurde seit 2024 saniert.
© Rita Falk
Von Matthias Reichle
Die Baustelle bei der Schönberggalerie konnte nach eineinhalb Jahren abgeschlossen werden.
