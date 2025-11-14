20 Kilometer Verfolgungsjagd

Warnschüsse auf Skipiste: Betrunkener (26) flüchtete im Zillertal vor der Polizei

Mit teils 77 km/h zu viel raste der Alkoholisierte im Zillertal vor der Polizei davon. Schlussendlich konnten ihn erst Warnschüsse stoppen, nachdem sein Auto liegen geblieben war.
© iStock

Ein alkoholisierter Fahrer raste der Polizei in Mayrhofen davon. Als sein Auto in einem Waldstück liegen blieb, flüchtete er zu Fuß und konnte erst durch Warnschüsse gestellt werden. Die Verfolgung mit den Beamten zog sich über 20 Kilometer.

